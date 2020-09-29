Счетная палата: ситуация с официальными свалками в РФ - критическая

Счетная палата назвала ситуацию с мусором в России неблагополучной. Более 90% отходов по-прежнему отправляют на полигоны и свалки, из них перерабатывается не больше 70%, при этом они часто отравляют воздух, воду и почву, передает «Общественное телевидение России».

Даже, несмотря на мусорную реформу, убрать все свалки в границах городов не получится. Проект «Чистая страна» предполагает ликвидацию и рекультивацию только 190 полигонов, а на момент его запуска в регионах их было более восьми тысяч и более 900 - в городах.

Ситуация с официальными свалками - критическая. Отходов скапливается столько, что в 17 регионах уже к 2022, а в 32 к 2024 году мусор некуда будет девать.

Камчатка, Бурятия, Якутия, Забайкальский и Краснодарский края, а также Омская и Волгоградская области находятся уже на грани коллапса.

В феврале этого года полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло заявил, что шесть сибирских регионов могут столкнуться с мусорным коллапсом.

Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края