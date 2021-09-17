На фестивале «Музыкальное сердце театра» впервые проголосуют зрители и академики

С 1 по 11 октября в Новосибирске пройдет Национальный фестиваль и премия «Музыкальное сердце театра». Его генеральным информационным партнером выступает телеканал «Продвижение». 16 сентября на пресс-конференции в театре «Глобус» организаторы фестиваля рассказали о порядке его проведения и особенностях этого театрального форума, который впервые проводится за пределами Москвы.

Оператором проведения фестиваля в Новосибирске является административная команда академического молодежного театра «Глобус».

«Проект по определению не состоялся бы, если бы не был поддержан министерством культуры Новосибирской области», - заявила директор «Глобуса» Татьяна Людмилина.

В свою очередь, министр культуры региона Наталья Ярославцева отметила, что идею проведения известного в театральном мире фестиваля одобрил губернатор Андрей Травников.

«Моя позиция министра всегда такова: если есть хорошая идея, под нее всегда найдутся деньги. Идея провести «Музыкальное сердце театра» в Новосибирске – вкусная. Прежде всего, потому, что у нас шикарный музыкальный театр. Позиция министерства, директоров театров и Союза театральных деятелей заключается в том, что новосибирцы должны видеть все самое последнее и самое лучшее, что есть», - подчеркнула Наталья Ярославцева.

Всего на фестиваль было подано порядка 100 заявок. В результате долгой работы экспертный совет отобрал 14 спектаклей из девяти городов России. Мероприятия «Музыкального сердца театра» пройдут на сценах Новосибирского музыкального театра, «Глобуса», Камерного зала НОВАТа и ДК «Энергия». Три спектакля, например, пермская «Антигона», не могут быть показаны в Новосибирске по техническим причинам, связанным со сценографическим решением. Об уровне выбранных работ говорит тот факт, что три из них были представлены на «Золотой маске».

Творческое соревнование пройдет в 18 номинациях. Кроме того, существует несколько специальных премии: «За поддержку», «За партнерство», «Премия зрительских симпатий». Гран-премия «За выдающиеся творческие достижения» уже присуждена ушедшему директору Свердловского театра музыкальной комедии Михаилу Сафронову, который внес неоценимый вклад в развитие музыкального жанра. Обладатель «Премии зрительских симпатий» станет известен по итогам онлайн-голосования зрителей.

Для творческой лаборатории в рамках фестиваля отобрали помещения в ДК «Энергия». Там будут творить 10 команд. Уже определены названия и авторы, которые взяты ими в работу. Ее итоги можно будет увидеть на питчинге 11 октября. Татьяна Людмилина выразила уверенность в том, что «мы получим большое удовольствие от того, что увидим».

Как рассказал продюсер фестиваля Дмитрий Калантаров, проведение «Музыкального сердца театра» в Новосибирске – не единственная его новация в этом году. Еще одна касается определения победителей. На этот раз решать судьбу номинаций будут члены созданной в этом году Академии современного музыкального театра.

«Мы решили пойти по примеру мировой практики. Ориентировались, прежде всего, на кинематограф, потому что премия «Оскар» присуждается решением всех академиков, которые представляют все цеха этой индустрии», - пояснил Дмитрий Калантаров.

Академию возглавил композитор Максим Дунаевский, который является и президентом «Музыкального сердца театра». В ее рядах уже более 100 человек. Это композиторы, поэты, драматурги, постановщики, сценографы, режиссеры, хореографы, художники по свету, директора и эксперты (к ним отнесли преподавателей высшей школы и представителей СМИ). В числе академиков деятели культуры, известные самому широкому кругу россиян. Например, композитор Александр Журбин, музыкант Алексей Кортнев, актриса Нонна Гришаева. Со спектаклями фестиваля академики начали знакомиться с 4 августа. Свое решение им предстоит вынести до 23:59 30 сентября.

«Приз зрительских симпатий» - тоже впервые в истории «Музыкального сердца театра». Для голосования зрителей установлен тот же дедлайн - 23:59 30 сентября. При этом, как уточнил продюсер фестиваля, зрители смогут проголосовать за один из восьми спектаклей, поскольку не все работы могут быть показаны онлайн. Каждые 10 дней с 21 сентября для зрителей будет происходить розыгрыш призов. В их числе приглашение на церемонию вручения премий, на которую билеты продаваться не будут. Дмитрий Калантаров добавил, что благодаря партнеру фестиваля – телеканалу «Продвижение» – все мероприятия «Музыкального сердца театра» зрители смогут смотреть онлайн.

На спектакли фестиваля продано уже более половины билетов. Впрочем, как выяснилось на пресс-конференции, вопрос о том, какую часть театральных залов смогут заполнить зрители, до конца еще не решен.

«Каждые две недели я на оперативном штабе поднимаю вопрос: у нас фестивали приближаются, когда мы будем открывать залы? Каждый раз мне отвечают: да, снижение идет, но все ожидают четвертую волну. Мне было обещано, что в понедельник (20 сентября – Sibnovosti.ru) на штабе мы еще раз обговариваем с Роспотребнадзором этот вопрос. Мы мечтаем о рассадке 100%, но думаю, что добьемся 70%», - рассказала Наталья Ярославцева.

По словам министра, если с 15 по 20 сентября не произойдет всплеска заболеваемости, то она вновь поднимет этот вопрос. Татьяна Людмилина заверила, что все организационные вопросы для проведения мероприятий фестиваля уже решены.

«Нам остается только ждать и работать на то, чтобы все коллективы, которые приедут в город Новосибирск, потом с гордостью для нас говорили о том, что это был один из лучших фестивалей не только в творческом понимании, но и организационном и административном», - подчеркнула директор «Глобуса».

Фото: сайт министерства культуры Новосибирской области

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