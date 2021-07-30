Новосибирская «Резиденция «Премьера» обучит современному танцу

Известные российские режиссеры-хореографы Анна Щеклеина, Игорь Шаройко и Мария Качалкова приглашены для участия в новосибирском театральном проекте «Резиденция «Премьера». Он призван помочь творческому развитию местных молодых артистов, занимающихся современным танцем.

«Резиденция «Премьера» продлится с 23 по 29 августа. Площадками для проекта (его организатором стал театр современного танца Glyptic) выбраны театр «13 трамвай», пространство «Арт-усадьба» и лофт «Подземка». Там состоятся интенсивы для актеров и танцовщиков. Отбор заявок на участие уже завершен.

«Работа мастеров не ограничена форматом. Ее итогом станут три уникальные постановки с премьерой в Новосибирске и показами на фестивалях России в течение года», - отметили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Показ премьер в Новосибирске запланирован на 29 августа.

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