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Новосибирский музей расскажет о последнем рейсе «Сибирского «Титаника»

Главная Культура
Новосибирск
12:54 7 Июня 2021
музей, катастрофа, выставка
Автор: Sibnovosti.ru
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На этой неделе в Новосибирске откроется выставка, посвященная катастрофе парохода «Совнарком». Он затонул на Оби в черте города 100-лет назад.

Экспозиция разместится в главном здании Новосибирского государственного краеведческого музея. В нее вошли подлинные предметы с затонувшего парохода, фотографии, архивные документы.

«Совнарком» затонул в ночь на 10 мая 1921 года. Пароход, следовавший из Барнаула в Томск, врезался в опору железнодорожного моста. Точное число погибших так и осталось неизвестным. По разным данным, на «Совнаркоме» находилось от 225 до 400 человек, а спаслись меньше 100. Масштаб аварии был таков, что пароход вошел в историю как «Сибирский «Титаник».  

Экспозиция откроется 10 июня и будет работать до 4 июля.

Фото: пресс-служба ГАУК «Новосибирский государственный краеведческий музей»

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