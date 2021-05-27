Новосибирский государственный театральный институт переведут в ДК «Энергия»

Депутаты законодательного собрания Новосибирской области согласовали приобретение в собственность региона ДК «Энергия». В этом здании планируется разместить Новосибирский государственный театральный институт.

Решение было принято на сегодняшней сессии областного парламента. Площадь здания, расположенного на Красном проспекте в центральной части города, составляет 3,8 тыс. кв. м. Благодаря планируемой сделке, площади, отведенные для работы театрального института, увеличатся на 900 кв. м. В настоящее время вуз осуществляет свою деятельность на арендованных площадках.

Согласно сопроводительным документам, здание «Энергии» принадлежит АО «Союз». Но оно находится в залоге у ПАО «Транскапиталбанк» по договору ипотеки, которое кредитное учреждение заключило с ХК ПАО «НЭВЗ-Союз». Перед выкупом недвижимости это обременение должно быть снято.

«Обращаю внимание, что если до заключения договора купли-продажи объекта недвижимости с АО «Союз» сумма долга по обеспеченному ипотекой обязательству погашена не будет, Новосибирская область, приобретая заложенное по договору об ипотеке имущество, встанет на место залогодателя (АО «Союз») и будет нести все обязанности последнего по договору об ипотеке», - отмечается в справке руководителя департамента заксобрания по правовым вопросам.

Как сообщил депутатам представитель министерства культуры Новосибирской области, стоимость объекта составляет около 120 млн руб. Эта сумма будет изыскана в результате перераспределения средств.

Фото: страница «Культурная среда ДК «Энергия» в соцсети «ВКонтакте»