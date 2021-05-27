27 мая
Новосибирск
погода +25 °C
73.47
 
€ 89.94
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Новосибирский государственный театральный институт переведут в ДК «Энергия»

Главная Культура
Новосибирск
13:20 27 Мая 2021
здание, институт, законодательное собрание
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Депутаты законодательного собрания Новосибирской области согласовали приобретение в собственность региона ДК «Энергия». В этом здании планируется разместить Новосибирский государственный театральный институт.

Решение было принято на сегодняшней сессии областного парламента. Площадь здания, расположенного на Красном проспекте в центральной части города, составляет 3,8 тыс. кв. м. Благодаря планируемой сделке, площади, отведенные для работы театрального института, увеличатся на 900 кв. м. В настоящее время вуз осуществляет свою деятельность на арендованных площадках.

Согласно сопроводительным документам, здание «Энергии» принадлежит АО «Союз». Но оно находится в залоге у ПАО «Транскапиталбанк» по договору ипотеки, которое кредитное учреждение заключило с ХК ПАО «НЭВЗ-Союз». Перед выкупом недвижимости это обременение должно быть снято.

«Обращаю внимание, что если до заключения договора купли-продажи объекта недвижимости с АО «Союз» сумма долга по обеспеченному ипотекой обязательству погашена не будет, Новосибирская область, приобретая заложенное по договору об ипотеке имущество, встанет на место залогодателя (АО «Союз») и будет нести все обязанности последнего по договору об ипотеке», - отмечается в справке руководителя департамента заксобрания по правовым вопросам.

Как сообщил депутатам представитель министерства культуры Новосибирской области, стоимость объекта составляет около 120 млн руб. Эта сумма будет изыскана в результате перераспределения средств.

Фото: страница «Культурная среда ДК «Энергия» в соцсети «ВКонтакте»

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Культура / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Директором Новосибирского государственного художественного музея назначили Екатерину Болдыреву

Директором Новосибирского государственного художественного музея назначили Екатерину Болдыреву

24 Мая 2021 г.
В 2015-2020 годы она возглавляла АНО «Историческое общество СФО»
Новости Новосибирска: Ремонт большого зала Новосибирской консерватории завершится в этом году

Ремонт большого зала Новосибирской консерватории завершится в этом году

12 Мая 2021 г.
На очереди – учебные аудитории
Новости Новосибирска: В Музее на Набережной в Новосибирске пройдет реконструкция

В Музее на Набережной в Новосибирске пройдет реконструкция

7 Апреля 2021 г.
Здание является объектом исторического наследия
Новости Новосибирска: Большой зал оренбургской филармонии отремонтируют за два года

Большой зал оренбургской филармонии отремонтируют за два года

23 Марта 2021 г.
В это время коллективы будут выступать на других площадках
Новости Новосибирска: Международная премьера фильма «Русская Антарктида» пройдет на каналах сети TV BRICS

Международная премьера фильма «Русская Антарктида» пройдет на каналах сети TV BRICS

12 Марта 2021 г.
Фильм рассказывает о первой русской антарктической экспедиции
Новости Новосибирска: Два новосибирских театра хотят взять 20 «золотых масок»

Два новосибирских театра хотят взять 20 «золотых масок»

2 Марта 2021 г.
На премию номинированы «Идиот» и «Фома»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: В Новосибирской области резко подскочил объем задолженности по зарплате

В Новосибирской области резко подскочил объем задолженности по зарплате

25 Мая 2021 г.
Он достиг 47 млн рублей
Новости Новосибирска: Новосибирская мэрия продает здания с участком на ул. Декоративный питомник

Новосибирская мэрия продает здания с участком на ул. Декоративный питомник

26 Мая 2021 г.
Аукцион состоится 22 июня
Новости Новосибирска: В Новосибирске запланировали монастырский сад

В Новосибирске запланировали монастырский сад

27 Мая 2021 г.
В городе пройдет обсуждение проекта
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru