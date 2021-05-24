Директором Новосибирского государственного художественного музея назначили Екатерину Болдыреву

Новым директором Новосибирского государственного художественного музея назначена Екатерина Болдырева. Ранее она несколько месяцев работала заместителем директора.

Новосибирский государственный художественный музей работает в статусе государственного бюджетного учреждения культуры Новосибирской области. Нового директора его коллективу представила министр культуры региона Наталья Ярославцева.

«Министр акцентировала внимание на необходимости более активной работы музея в рамках национального проекта «Культура», проработки вопроса проведения ремонтных работ здания учреждения культуры. Кроме того, поставила задачу усиления взаимодействия с ведущими научными организациями – НГУ и СО РАН, а также внедрения новых форм привлечения аудитории в музей…», - говорится в сообщении областного министерства культуры.

Ранее музей более четверти века возглавлял Сергей Дубровин. В марте 2021 года и. о. директора был назначен Юрий Яшкин. Тогда новосибирские СМИ сообщали о том, что несколько десятков сотрудников Новосибирского государственного художественного музея подписали открытое письмо губернатору Андрею Травникову в защиту Сергея Дубровина.

В 2015-2020 годы Екатерина Болдырева возглавляла АНО «Историческое общество СФО».

Фото: сайт министерства культуры Новосибирской области