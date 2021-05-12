Ремонт большого зала Новосибирской консерватории завершится в этом году

Ремонт большого концертного зала (БКЗ) Новосибирской государственной консерватории им. Глинки завершится осенью этого года. Орган будет возвращен на свое место в декабре.

Сроки ремонта были названы в ходе совещания, которое провел в консерватории новосибирский губернатор Андрей Травников. Помимо БКЗ будут обновлены зона кафе-столовой на первом этаже и гардероб.

Ранее комиссия Федерального собрания по перераспределению бюджетных ассигнований согласовала выделение из федерального бюджета около 0,5 млрд руб. на капремонт БКЗ. Как отметила пресс-служба правительства Новосибирской области, для проведения капремонта была актуализирована сметная документация. Ее изначальный вариант подготовили еще в 2014 году.

Следующим этапом работ в консерватории может стать ремонт аудиторий, расположенных в здании постройки начала 1920-х годов. Руководство учреждения намерено подыскать помещения для проведения занятий во время этого ремонта.

В этом году Новосибирская консерватория отмечает свое 65-летие.

Фото: сайт правительства Новосибирской области