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В Музее на Набережной в Новосибирске пройдет реконструкция

Главная Культура
Новосибирск
10:51 7 Апреля 2021
музей, реконструкция, мост
Автор: Sibnovosti.ru
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В новосибирском Музее на Набережной пройдет реконструкция. Она будет включать замену окон и обустройство входной зоны.

О предстоящих работах сообщила директор музея Елена Щукина.

«Поскольку здание является объектом культурного наследия и располагается в непосредственной близости от моста, то, согласно действующим нормативам, в нем будут заменены окна на деревянные, какие в нем были исторически. Заказчиком работ и финансированием (займется) компания-строитель четвертого моста», - пояснила она (цитата по ТАСС).

Четвертый автомобильный мост через Обь строит одна из компаний Группы ВИС. По данным Елены Щукиной, около 1 млн руб. для реконструкции музея выделят городские власти. Работы будут завершены в 2021 году.

Музей на Набережной был открыт в 2018 году. Он располагается на ул. Обской в здании, построенном в конце XIX века.

Фото: сайт Музея Новосибирска

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