В Музее на Набережной в Новосибирске пройдет реконструкция

В новосибирском Музее на Набережной пройдет реконструкция. Она будет включать замену окон и обустройство входной зоны.

О предстоящих работах сообщила директор музея Елена Щукина.

«Поскольку здание является объектом культурного наследия и располагается в непосредственной близости от моста, то, согласно действующим нормативам, в нем будут заменены окна на деревянные, какие в нем были исторически. Заказчиком работ и финансированием (займется) компания-строитель четвертого моста», - пояснила она (цитата по ТАСС).

Четвертый автомобильный мост через Обь строит одна из компаний Группы ВИС. По данным Елены Щукиной, около 1 млн руб. для реконструкции музея выделят городские власти. Работы будут завершены в 2021 году.

Музей на Набережной был открыт в 2018 году. Он располагается на ул. Обской в здании, построенном в конце XIX века.

Фото: сайт Музея Новосибирска