Большой зал оренбургской филармонии отремонтируют за два года

В Оренбурге приступили к капремонту большого концертного зала областной филармонии. Работы будут проведены в 2021-2022 годы.

Планируется, что зал будет полностью отремонтирован, технически переоснащен сценический комплекс. Кроме того, в ходе капремонта оборудуют звукозаписывающую студию.

По данным официального сайта правительства региона, одновременно ведется проектирование остальных помещений филармонии. В их числе малый зал, фойе первого и второго этажей, кабинеты административных служб и подвальные помещения.

Коллективы филармонии на время капремонта будут выступать на других площадках. Например, в Татарском драматическом театре им. Файзи.

Тем временем, в министерстве архитектуры и пространственного развития Оренбургской области выполнили эскизный проект благоустройства территории и парка у здания областной филармонии. Его площадь составляет 2,6 га.

Фото: официальный сайт правительства Оренбургской области