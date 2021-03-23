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Большой зал оренбургской филармонии отремонтируют за два года

Главная Культура
Новосибирск
14:25 23 Марта 2021
капремонт, срок, работы
Автор: Sibnovosti.ru
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В Оренбурге приступили к капремонту большого концертного зала областной филармонии. Работы будут проведены в 2021-2022 годы.

Планируется, что зал будет полностью отремонтирован, технически переоснащен сценический комплекс. Кроме того, в ходе капремонта оборудуют звукозаписывающую студию.

По данным официального сайта правительства региона, одновременно ведется проектирование остальных помещений филармонии. В их числе малый зал, фойе первого и второго этажей, кабинеты административных служб и подвальные помещения.

Коллективы филармонии на время капремонта будут выступать на других площадках. Например, в Татарском драматическом театре им. Файзи.

Тем временем, в министерстве архитектуры и пространственного развития Оренбургской области выполнили эскизный проект благоустройства территории и парка у здания областной филармонии. Его площадь составляет 2,6 га.

Фото: официальный сайт правительства Оренбургской области

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