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Международная премьера фильма «Русская Антарктида» пройдет на каналах сети TV BRICS

Главная Культура
Новосибирск
09:29 12 Марта 2021
антарктида, фильм, телевидение, брикс
Автор: Sibnovosti.ru
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13 марта в российском эфире TV BRICS состоится телевизионная премьера документального фильма «Русская Антарктида. История в продолжении» (автор Александр Ильин, режиссёр Анна Голикова). 23 марта фильм будет впервые продемонстрирован в эфире южноафриканского канала BRICS TV Moja Media (партнер TV BRICS в ЮАР) на английском языке.

Телепоказы станут частью специального проекта TV BRICS «Дни Южной Африки». Предпремьерный закрытый показ картины «Русская Антарктида. История в продолжении» ранее состоялся в рамках Дней Южной Африки в Московском международном мультимедиацентре 9 марта. Фильм «Русская Антарктида. История в продолжении» рассказывает об истории Первой русской антарктической экспедиции под руководством Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева к ранее неизвестному южному континенту в 1819-1821 годах. Через 200 лет после открытия шестого континента Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым, в 2020 году, три российских парусника «Крузенштерн», «Седов» и «Паллада» с российскими курсантами и юнгами на борту повторили их маршрут.

В 2020 году фильм стал победителем в номинации TV BRICS «За развитие жанра туристического кино» на Международном фестивале туристических кинофильмов и телепрограмм «Свидание с Россией». Картина «Русская Антарктида. История в продолжении» получила право телепремьеры на канале TV BRICS.

«TV BRICS сегодня активно развивает сотрудничество с ЮАР в области информационного обмена, культурного и гуманитарного взаимодействия. Уверен, все это не стало бы возможным без очевидного взаимного интереса народов наших стран. Миссия проекта «Дни Южной Африки» в Московском международном мультимедиацентре заключается в сближении двух культур, в продвижении южноафриканской повестки, в изучении и открытии общей истории наших стран» - прокомментировал Генеральный директор канала «TV BRICS» Илья Бачурин.

13 марта документальный фильм «Русская Антарктида. История в продолжении» можно будет посмотреть на TV BRICS в 21:00 (GMT +03:00). 23 марта телепремьеру фильма на английском языке увидят зрители южноафриканского спутникового канала BRICS TV Moja Media.

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