Два новосибирских театра хотят взять 20 «золотых масок»

Два новосибирских спектакля примут участие в борьбе за российскую национальную театральную премию «Золотая маска» в 2021 году. Их спектакли заявлены в общей сложности в 20 номинациях.

В 11 номинациях будет представлен спектакль «Идиот» Новосибирского государственного драматического театра «Старый дом». Режиссер – Андрей Прикотенко.

«Представьте, что «Идиота» Достоевского решила взять в оборот корпорация Netflix. Что все роли играют актеры, наделенные поистине голливудским лоском. Что, отражаясь в темных зеркальных стенах, они кажутся сошедшими со страниц модного лукбука. Что текст романа полностью переписан современным языком, а за каждым словом есть жесткая психологическая мотивация», - говорится о постановке на сайте «Старого дома».

По данным новосибирского театра, «Идиота» покажут в московском Электротеатре Станиславский 9 и 10 марта.

Еще в девяти номинациях претендует на «Золотую маску» рок-мюзикл «Фома» Новосибирского музыкального театра. Спектакль по песням Юрия Шевчука поставил режиссер-постановщик Филипп Разенков. В основе пьесы Константина Рубинского основные вехи жизни самого рок-музыканта.

Церемония вручения премий «Золотая маска» запланирована на 22 апреля.

Фото: сайт Новосибирского государственного драматического театра «Старый дом»