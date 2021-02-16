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Новый драмтеатр появится в Новосибирске

Главная Культура
Новосибирск
18:33 16 Февраля 2021
театр, создание, дом
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирской области создается новый театр, который будет носить название Новосибирский драматический театр. Распоряжение об этом подписал сегодня губернатор Андрей Травников. 

Согласно документу, учредителями театра, который будет работать в статусе автономного учреждения, являются правительство Новосибирской области, а также региональные департамент имущества и земельных отношений и министерство культуры.

По данным сайта правительства области, театр планируется разместить в Доме актера в самом центре Новосибирска.  

«Новосибирский драматический театр задуман как репертуарный театр с труппой минимальной численности: 10-12 штатных единиц. Другие актеры будут привлекаться на отдельные проекты и роли.  Театр также будет активно приглашать для практики и работы режиссеров, обучающихся в Новосибирском государственном театральном институте и выпускников», - уточнили в министерстве культуры региона.

В настоящее время на площадке Дома актера работает камерный театр «13 трамвай».

Фото: сайт Дома актера

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