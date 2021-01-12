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Телеканал «Продвижение» начинает показ 114-серийного турецкого детективного сериала

Главная Культура
Новосибирск
12:27 12 Января 2021
турция, сериал, телеканал
Автор: Sibnovosti.ru
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В наступившем 2021 году телеканал «Продвижение» не намерен отступать от принципов программирования эфира, заключающихся в тщательном отборе разнообразного эфирного контента.

«Наша основная задача – следуя критериям «разумного, доброго, вечного», предлагать зрителям посмотреть то, что они не увидят на других эфирных каналах», - прокомментировал программный директор ТК «Продвижение» Сергей Симаков. – «Самыми популярным слотами канала в 2020-м году, по данным исследовательской компании «Медиаскоп», стали блок познавательных программ собственного производства, а также линейка индийского сериала «Запретная любовь». Мы продолжаем программировать прайм «не как у всех», и поэтому с первого рабочего дня нового года 11 января наши зрители увидят эфирную премьеру турецкого детективного сериала «Внутри», который пришел на смену с успехом прошедшему на телеканале «Продвижение» историческому турецкому сериалу «Курт Сеит и Александра».

Создателем многосерийного фильма «Внутри» является знаменитая киностудия Ay Yapim. Первая серия вышла на экраны в начале осени 2016 года. Прототипом сериала «Внутри» стала эпичная голливудская картина «Отступники», главные роли в которой исполнили Мэтт Дэймон, Джек Николсон и Леонардо ДиКаприо. Однако многочисленные поклонники турецкого ремейка уверены, что он ничуть не хуже американской версии, а то и во многом превосходит ее.

В центре сюжета – повествование о двух братьях-близнецах, один из которых (Сарп) с самых ранних лет был окружен заботой и любовью, другой же (Умут) воспитывался на улице, работая на влиятельную банду продавцов оружия. Судьба разлучила братьев в детстве после двух трагических событий: вначале был арестован их отец за преступление, которого не совершал, после чего неизвестные лица похитили Умута. Парень прошел жестокую школу жизни, и из него обязательно вышел бы криминальный гений, если бы не повстречавшаяся ему девушка Мелек. Ей удается вырвать Умута из цепких лап преступного мира, и тот начинает все с чистого листа, сменив имя на Мете.

Исполнителем главных ролей в сериале «Внутри» является турецкие звезды телеэкранов Чагатай Улусой и Арас Булут Ийнемли, известные российским зрителя по сериалу «Великолепный век».

О популярности сериала «Внутри» на родине можно судить по тому факту, что его первая серия собрала на YouTube 15 млн просмотров и вошла в топ-3 среди самых просматриваемых турецких сериалов.

На телеканале «Продвижение» телесериал «Внутри» можно будет посмотреть по будним дням в 20:00 в течение всей зимы и весны 2021 года.

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