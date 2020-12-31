Роман «Дети мои» возглавил рейтинг новосибирской областной библиотеки

Новосибирская государственная областная научная библиотека определила самые популярные книги из своего собрания в 2020 году. На первом месте оказался роман Гузели Яхиной «Дети мои».

По данным пресс-службы библиотеки читатели брали роман 60 раз. В декабре 2019 года за эту книгу автор стала лауреатом премии «Большая книга». Роман рассказывает о жизни немецкого поселения на Волге в 20-30-е годы прошлого века.

Места со второго по четвертого в рейтинге библиотеки заняли три книги романа «Наполеонов обоз» Дины Рубиной, проживающей в Израиле. Также в топ-10 «Авиатор» Евгения Водолазкина, «Понаехавшая» Наринэ Абгарян, «Медвежий угол» шведского писателя Фредрика Бакмана, «Искусство легких касаний» Виктора Пелевина, роман «Щегол» американской писательницы Донны Тартт и «Нож» Ю Несбе.

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