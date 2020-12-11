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Лауреатом премии «Большая книга» стал Александр Иличевский

Главная Культура
Новосибирск
15:45 11 Декабря 2020
книга, премия, церемония
Автор: Sibnovosti.ru
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Национальную литературную премию «Большая книга» в этом году выиграл Александр Иличевский за произведение «Чертеж Ньютона». Его имя объявили на церемонии награждения в Москве, сообщает «Общественное телевидение России».

Всего в списке финалистов конкурса 13 авторов. Победителей выбирало жюри в состав которого входят более ста человек. Все они – профессионалы в области литературы и книгоиздательства, а также общественные и политические деятели.

Главный герой «Чертежа Ньютона» - физик, занимающийся «проблемой темной материи», - ищет пропавшего отца. Он совершает путешествия в Неваду, на Памир, в Иерусалим.

Читатели также определили свои предпочтения, и в этой номинации первое место получил Михаил Елизаров за роман «Земля». В церемонии награждения принял участие глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Он возглавил оргкомитет премии.

«Вот уже много лет национальная литературная премия большая книга служит таким надежным ориентиром в этом удивительном и бескрайнем мире российской словесности, а ее лауреаты не только формируют интеллектуальную моду, но и побуждают своих читателей мыслить категориями добра, справедливости, человечности и гуманизма», - сказал он.

Наградной фонд премии составляет 5,5 млн руб. Из них 3 млн руб. получает обладатель первого приза.

Фото: сайт «Одноклассники.ру»

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