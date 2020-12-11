Новосибирская библиотека открыла «Дом да Винчи»

Международный ресурсный центр культурных и образовательных инициатив региона «Дом да Винчи» открылся в Новосибирске. Арт-пространство начало работать в структуре Новосибирской государственной областной научной библиотеки.

«Дом да Винчи» призван обеспечить всем желающим доступ к богатейшему фонду по искусству, возможность реализации собственных творческих идей в партнерстве с авторитетными российскими и международными деятелями искусства.

По данным правительства Новосибирской области, площадка объединяет многопрофильный фонд по культуре и искусству, включающий альбомы на русском и иностранных языках, богатейшую нотную коллекцию и коллекцию винила, но и пространственные и ресурсные возможности для всех творческих людей.

Здесь организованы персональные рабочие места, оборудованные компьютерами. Кроме того, оборудованы зоны для групповой работы, выставок, концертов, лекций, воркшопов и мастер-классов.

Фото: сайт правительства Новосибирской области