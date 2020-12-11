11 декабря
Новосибирск
погода -16 °C
75.81
 
€ 89.89
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Новосибирская библиотека открыла «Дом да Винчи»

Главная Культура
Новосибирск
12:15 11 Декабря 2020
культура, проект, библиотека
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Международный ресурсный центр культурных и образовательных инициатив региона «Дом да Винчи» открылся в Новосибирске. Арт-пространство начало работать в структуре Новосибирской государственной областной научной библиотеки.    

«Дом да Винчи» призван обеспечить всем желающим доступ к богатейшему фонду по искусству, возможность реализации собственных творческих идей в партнерстве с авторитетными российскими и международными деятелями искусства.

По данным правительства Новосибирской области, площадка объединяет многопрофильный фонд по культуре и искусству, включающий альбомы на русском и иностранных языках, богатейшую нотную коллекцию и коллекцию винила, но и пространственные и ресурсные возможности для всех творческих людей.

Здесь организованы персональные рабочие места, оборудованные компьютерами. Кроме того, оборудованы зоны для групповой работы, выставок, концертов, лекций, воркшопов и мастер-классов.

Фото: сайт правительства Новосибирской области

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Культура / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Ряд учреждений культуры в Сибири получат средства на модернизацию

Ряд учреждений культуры в Сибири получат средства на модернизацию

9 Декабря 2020 г.
В их числе музей в Барнауле, театр в Новосибирске и ДК в Омской области
Новости Новосибирска: TV BRICS представит собственный контент на Неделе телевидения России и Китая

TV BRICS представит собственный контент на Неделе телевидения России и Китая

8 Декабря 2020 г.
Неделя телевидения России и Китая стартует при поддержке TV BRICS
Новости Новосибирска: Александр Калашников: Телевизионный показ помогает в продвижении фильма навстречу зрителю

Александр Калашников: Телевизионный показ помогает в продвижении фильма навстречу зрителю

2 Декабря 2020 г.
Награда неожиданно нашла красноярского режиссера
Новости Новосибирска: TV BRICS и Посольство Бразилии в России презентовали книгу знаменитых бразильских авторов на русском языке

TV BRICS и Посольство Бразилии в России презентовали книгу знаменитых бразильских авторов на русском языке

26 Ноября 2020 г.
Авторы рассказов - Клариси Лиспектор и Лижия Фагундес Теллес
Новости Новосибирска: TV BRICS представит лучшие документальные фильмы стран БРИКС на крупнейшем киносмотре неигрового кино в России

TV BRICS представит лучшие документальные фильмы стран БРИКС на крупнейшем киносмотре неигрового кино в России

23 Ноября 2020 г.
Киносмотр пройдет в Свердловской области
Новости Новосибирска: В Новосибирске «Евразию» ужали до «Сибири»

В Новосибирске «Евразию» ужали до «Сибири»

11 Ноября 2020 г.
Концертно-театральный центр получил новое название
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: В новосибирском наукограде запланировано строительство конгресс-холла

В новосибирском наукограде запланировано строительство конгресс-холла

9 Декабря 2020 г.
Стоимость объекта составит 1,5-2 млрд рублей
Новости Новосибирска: «РУСТ-Энерго» запустит линию по выпуску Li-ion аккумуляторов в Оренбурге

«РУСТ-Энерго» запустит линию по выпуску Li-ion аккумуляторов в Оренбурге

8 Декабря 2020 г.
Компания получит господдержку со стороны областных властей
Новости Новосибирска: Новосибирское правительство готовится к ухудшению эпидемиологической ситуации

Новосибирское правительство готовится к ухудшению эпидемиологической ситуации

7 Декабря 2020 г.
Новый рост числа заболевших ждут после встречи Нового года
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru