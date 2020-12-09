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Ряд учреждений культуры в Сибири получат средства на модернизацию

Главная Культура
Новосибирск
16:08 9 Декабря 2020
средства, культура, правительство
Автор: Sibnovosti.ru
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Российское правительство направит на модернизацию учреждений культуры в регионах  еще 4,6 млрд руб. Средства будут предоставлены в течение трех лет.

Перечень объектов, на которые будут израсходованы средства, содержится в распоряжении, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным. Всего в нем указаны учреждения культуры в 22 субъектах федерации. В их числе несколько сибирских.

В Барнауле планируется реставрировать здание КГБУ «Алтайский государственный краеведческий музей» на ул. Ползунова. На эти цели правительство предоставит 202,7 млн руб. в 2022-2023 годы.

Новосибирской области перечислят примерно такую же сумму на перестройку здания на ул. Горького для Новосибирского городского драматического театра под руководством Сергея Афанасьева. Но раньше это произойдет раньше – в 2021-2022 годы. Омская область получит более 80 млн руб. на реконструкцию ДК «Север» в Таре.

Фото: страница вице-мэра Новосибирска Анны Терешковой в соцсети «ВКонтакте»

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