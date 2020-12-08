TV BRICS представит собственный контент на Неделе телевидения России и Китая

Неделя телевидения России и Китая стартует при поддержке TV BRICS. В рамках совместного интерактивного мероприятия пройдут эксклюзивные показы телепередач китайского и российского производства в эфире крупнейших каналов Китая и России. ТВ БРИКС представит свой контент в эфире главного канала Хэйлунцзянской телерадиовещательной компании (партнер ТВ БРИКС в Китае).

Телезрители ТВ БРИКС с 9 декабря смогут увидеть цикл туристических программ «Путешествие в провинцию Хэйлунцзян» Хэйлунцзянской телерадиовещательной компании (партнер ТВ БРИКС в Китае).

Российско-китайская неделя телевидения проходит при совместной поддержке Главного государственного управления по делам радиовещания и телевидения КНР и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Решение о взаимной трансляции контента на российских и китайских телеканалах было принято на заседании подкомитета по сотрудничеству в области средств массовой информации между Китаем и Россией.

В этом году в мероприятии примут участие российские СМИ: телеканал TV BRICS, Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК), телеканал «Продвижение», а также китайские телекомпании: медиакорпорация Китая, Хэйлунцзянское телерадиовещание.

В рамках мероприятия обе стороны планируют транслировать 29 телевизионных проектов, посвященных дружественным отношениям между Китаем и Россией, демонстрирующих природу и историю каждой страны.

Во время Недели телевидения России и Китая на TV BRICS пройдет специальный показ цикла передач о туризме «Путешествие в провинцию Хэйлунцзян». Программы можно будет увидеть в эфире канала TV BRICS с 9 по 13 декабря в 18:30 в сети «Ростелеком» (кнопка 249) и «Акадо» (кнопка 114). Цикл расскажет о главных природных богатствах провинции Хэйлунцзян – лесах, реках, озерах – которые неизменно привлекают туристов со всего мира. Вместе с авторами программы телезрители ТВ БРИКС смогут посетить арктическую деревню у подножья горы Цисиншань на северо-востоке Китая, являющуюся лучшим местом для наблюдения за северным сиянием. Одна из серий будет посвящена медицинскому туризму в провинции Хэйлунцзян и уникальных клиниках китайской медицины.

В рамках Российско-китайской недели телевидения в эфире канала Хэйлунцзянской телерадиовещательной компании состоится китайская телепремьера цикла передач о предметах и явлениях советского периода «Обратный отсчет» ТВ БРИКС. «Обратный отсчет» будет выходить в эфир в течение всей недели с 7 по 13 декабря.