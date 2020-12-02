Александр Калашников: Телевизионный показ помогает в продвижении фильма навстречу зрителю

Режиссер Красноярской киностудии Александр Калашников стал обладателем специального приза «За сохранение и развитие теледокументалистики» от телеканала «Продвижение», врученного в рамках XXXI Открытого фестиваля документального кино «Россия».

Фильм «Танец жизни» посвящен артистам балета Красноярского академического ансамбля танца Сибири имени М.С. Годенко. Вместе с фильмами «Подсолнух» (режиссёр Чингиз Сулумбеков) и «Тайны уральской анимации. По следам свердловских кинолюбителей. 60-е» (режиссёр Марина Панасюк) он получил право телевизионной премьеры на телеканале «Продвижение».

В эксклюзивном интервью Международному пресс-центру МКР-Медиа Александр Калашников отметил, что показ работ в телевизионном эфире привлечет внимание к фильму.

«Телевизионный показ однозначно помогает в продвижении фильма навстречу зрителю. Из-за пандемической обстановки многие фестивали документального кино перешли в онлайн, но мне кажется маловероятным, что онлайн-формат способен заменить привычные фестивали и привычный зрительный зал. Мое поколение выросло на кинопоказах и фильмах, снятых на пленку и свои фильмы документалисты делают, прежде всего, с прицелом на большой экран. Показ работы на большом экране не тоже самое, что просмотр фильма на экране компьютера. Когда зритель в зале, он смотрит работу сразу, целиком и без повтора. Ты не можешь сделать «паузу», отлучившись от картины по каким-то своим делам», - рассказал Александр Калашников.

По словам режиссера, награда от телеканала «Продвижение» стала для него неожиданной.

«Я все-таки больше документалист, а не теледокументалист. В своих фильмах стараюсь снимать реальную жизнь реальных героев, но в «Танце жизни» пришлось немного отойти от привычного формата из-за того, что ансамбль и артисты постоянно в разъездах, на гастролях и сложно поймать всех на местах. Поэтому пришлось сделать фильм немного не так, как я планировал, с большим количеством интервью и сложным монтажом. Работа над «Танцем жизни» заняла около полутора лет», - отметил Александр Калашников.

Андрей Курников

Фото предоставлено пресс-службой Открытого фестиваля документального кино «Россия»