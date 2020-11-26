TV BRICS и Посольство Бразилии в России презентовали книгу знаменитых бразильских авторов на русском языке

25 ноября благодаря сотрудничеству TV BRICS и Посольства Бразилии в России состоялась презентация сборника бразильских писательниц Клариси Лиспектор и Лижии Фагундес Теллес. Особыми гостями стали атташе по культуре Алваро Галвани и атташе Луиз Дореа, преподаватель португальского языка Дмитрий Гуревич, и студентка кафедры португальского языка Евгения Кодинцева.

Мероприятие началось с приветственного слова от атташе по культуре. Затем Дмитрий Гуревич рассказал о богатстве бразильского варианта португальского языка, а Евгения Кодинцева, зачитывала отрывки из сборника под музыкальный аккомпанемент. Участникам и приглашенным гостям презентации также показали короткие видео-лекции о культуре и языке Бразилии.

Презентация сборника, впервые изданного на русском языке, состоялась на новой площадке с уникальными возможностями для проведения мероприятий международного уровня - в Московском международном мультимедиацентре (ул. Большая Ордынка 40 стр. 1).

Сборник «Бразильские рассказы» включает рассказы двух наиболее важных бразильских писательниц ХХ века - Клариси Лиспектор и Лижия Фагундес Теллес. Родившаяся на территории Украины и имеющая русские корни Клариси Лиспектор эмигрировала в Бразилию в возрасте одного года вследствие Гражданской войны в России. Ее произведения известны по всему миру за свой насыщенный и универсальный характер. Лижия Фагундес Теллес, крупнейшая из ныне живущих бразильских писательниц, является лауреатом множества литературных наград, включая Премию Камоэнса (2005). В 2016 году в возрасте 92 лет была номинирована на Нобелевскую премию по литературе.

Книга издана при поддержке Министерства иностранных дел Федеративной Республики Бразилия и Посольства Федеративной Республики Бразилия в РФ.

В оформлении обложки использована картина Отавиу Новайс ди Оливейра, популярного современного бразильского художника. Новайс сотрудничает со многими бразильскими печатными изданиями, бразильским телевидением, вел раздел в бразильской версии журнала Forbes. Его работы в оригинальной технике (акрил, холст, птичье перо) были удостоены ряда престижных бразильских и международных премий, художник активно выставляется в Бразилии и других странах мира.