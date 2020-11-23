TV BRICS представит лучшие документальные фильмы стран БРИКС на крупнейшем киносмотре неигрового кино в России

В рамках 31-го Открытого фестиваля документального кино «РОССИЯ» международная сеть TV BRICS, уже по традиции, представит лучшие фильмы режиссеров из Бразилии, Китая и ЮАР. Киносмотр пройдет с 23 по 28 ноября в Екатеринбурге и городах Свердловской области.

Программная дирекция кинофестиваля «РОССИЯ» отобрала к показу 4 ленты, которые войдут в специальную программу показов «Телевидение БРИКС» на большом экране. Показы пройдут в Верхней Пышме 24 ноября и в Екатеринбурге 26 ноября. Программу показов представит руководитель международного отдела сети TV BRICS, член отборочной комиссии ОФДК «РОССИЯ» Жанна Толстикова.

Среди представленных в программе «Телевидение БРИКС» работ 2 телефильма из Китая, работа бразильского режиссера и полнометражная документальная лента из ЮАР.

«Сага о народе кхойкхой» режиссера Йохана Абрахамса из ЮАР откроет зрителям нерассказанную историю одного из первых народов Южной Африки, ныне считающегося практически вымершим, - кхойкхой. Автор фильма затрагивает уникальные исторические факты, связанные с культурным наследием и происхождением уникальной народности, являющейся одной из древнейших в мире. Производство Moja Media, партнер TV BRICS в ЮАР.

Китайский показ представит фильм «Здравствуйте, дети» из цикла «Жизнь в Чэнду» режиссера Лу Минь, Chengdu Radio&Television (партнер TV BRICS в Китае). Короткометражная лента рассказывает историю японского фотографа, Реджи Акияма, который несколько раз посещал Китай и сделал почти 8 000 цветных фотографий в 12 китайских городах, включая Пекин, Чэнду и Куньмин. 116 из них вошли в альбом «Здравствуйте, дети!». Это воспоминания о счастливом детстве в начале 80-х. Второй фильм «Привет, Казахстан» производства китайской сети каналов China Xinhua News Network Corporation (CNC) расскажет о сотрудничестве двух стран – Китая и Казахстана.

Бразильский показ представит картина 27-летнего режиссера из штата Пернамбуку Тьяго Барроша «Олинда делает кикфлип». В фильме поднимается проблема скейтбординга в городке Олинда, его положительные и отрицательные аспекты. Местные скейтеры хотят создать скейт-площадку, но многие жители против. Эта история – яркий пример выражения «меньше слов, больше дела».

Телевизионная премьера фестивальных документальных фильмов БРИКС состоится 29 ноября в эфире канала TV BRICS. Все представленные фильмы дублированы Омской телевизионной компанией.

Фестиваль «РОССИЯ» - старейший и самый известный форум документалистов России и государств постсоветского пространства. Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов. Мероприятия фестиваля пройдут с 23 по 28 ноября в Екатеринбурге и других городах Свердловской области: Нижнем Тагиле, Верхней Пышме, Новоуральске и др. Вход на все показы свободный.