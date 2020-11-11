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В Новосибирске «Евразию» ужали до «Сибири»

Главная Культура
Новосибирск
13:14 11 Ноября 2020
название, центр, хор
Автор: Sibnovosti.ru
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Новосибирский «Концертно-театральный центр «Евразия» переименовали. Его новое название – «Сибирь-Концерт».

Центр работает в статусе государственного автономного учреждения культуры Новосибирской области. Название изменено распоряжением правительства региона. Причина переименования в документе не указывается.

Учреждение базируется в ДК «Строитель» на ул. Селезнева. Его ведущим коллективом является государственный академический Сибирский русский народный хор.

«Концепция концертно-театрального центра «Евразия» - под брендом русского традиционного искусства объединить лучшие образцы профессионального национального искусства Новосибирской области и России в целом», - говорится на его сайте.

Любопытно, что 20 октября 2020 года выходило другое распоряжение новосибирского правительства, согласно которому ГАУК «Концертно-театральный центр «Евразия» переименовывался в «Концертный зал «Евразия».

Фото: сайт концертно-театрального центра «Евразия»

 

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