В новосибирском театре адаптировали спектакли для незрячих и слабовидящих

Новосибирский театр «Старый дом» впервые покажет несколько спектаклей с тифлокомментариями. Это специальные пояснения для незрячих и слабовидящих.

Через персональные наушники между паузами в сценах спектакля тифлокомментатор рассказывает незрячим зрителям о том, что происходит на сцене, - об обстановке, перемене декораций, безмолвных действиях героях и т. д. По данным министерства культуры Новосибирской области, на подготовку такого «подстрочника» спектакля уходит несколько месяцев.

Адаптированные версии спектаклей подготовлены «Старым домом» в сотрудничестве с Новосибирской областной специальной библиотекой для незрячих и слабовидящих и при поддержке благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт». С тифлокомментированием в театре 15 октября покажут трагикомедию «Очень простая история» по пьесе Марии Ладо, а на следующий день - детектив «Двойная игра» по сценарию Ребекки Рассел и Брайена Стюарта.

Фото: сайт театра «Старый дом»