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TV BRICS представит российские фильмы на Неделе документального кино в Пекине

Главная Культура
Новосибирск
11:17 14 Сентября 2020
брикс, кино, китай, фестиваль
Автор: Sibnovosti.ru
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Четвертая Неделя документального кино в Пекине пройдет при участии и поддержке сети TV BRICS. В рамках одного из крупнейших киносмотров неигровых фильмов в Китае TV BRICS представит программу российских кинопоказов.

В этом году главной темой киносмотра в Китае станет «Борьба за лучшее будущее». Фильмы-участники освещают темы социального благополучия, искоренения нищеты, борьбы с пандемией новой коронавирусной инфекции, а также подготовки к Зимним Олимпийским играм в Пекине. Фестиваль проводится при государственной поддержке КНР и является одним из главных киносмотров в области документалистики.

В рамках кинопоказов будет представлено 50 картин. Показы пройдут в онлайн и офлайн форматах. Фильмы российских документалистов продемонстрируют на большом экране на главной площадке фестиваля в музейном комплексе "Памятник тысячелетия". Онлайн-программа будет доступна на крупнейших китайских сервисах. В дни фестиваля пройдут профессиональные мастер-классы, семинары, круглые столы, питчинги.

В финальную программу показов российского неигрового кино вошли только 3 фильма: «Община» Павла Фаттахутдинова и Светланы Бобровой, «Учитель для Глазка» режиссера Натальи Саврас и «Оханский слон» режиссера Милы Кудряшовой.

Лента «Оханский слон» рассказывает о том, как открытие пермскими палеонтологами останков трогонтериевого слона на берегу Камы стало центром социальной инициативы жителей близлежащих сел, деревень и даже краевой столицы.

В центре картины «Учитель для Глазка» трое молодых людей, выросших в крупных городах. Герои приезжают в глухое тамбовское село Глазок, чтобы работать учителями.

«Община» рассказывает историю двух героев, которых привели в общину неразрешимые жизненные проблемы. Встав на ноги, они решают покинуть общину ради самостоятельной жизни.

Показы российского документального кино при поддержке TV BRICS состоятся 16 сентября в музейном комплексе "Памятник тысячелетия". Там же пройдет официальная презентация международной сети TV BRICS.

Все фильмы, принявшие участие в российских показах Недели документального кино в Пекине, будут также продемонстрированы в телеэфире канала TV BRICS 22 сентября в 21:00.

Неделя документального кино в Пекине – ежегодное мероприятие. В 2020 году киносмотр пройдет в 4-й раз. Организатором являются Муниципальное управление Пекина, Национальная администрация радио и телевидения, Муниципальное бюро радио и телевидения Пекина, Общественный департамент Комитета коммунистической партии Пекина, Муниципальное бюро кинематографии Пекина. Международная информационная поддержка - сеть TV BRICS.

 

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