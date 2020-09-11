Оренбургскому пуховому платку установят памятник на родине

В Оренбурге может появиться памятник пуховому платку. Идею глава города Владимир Ильиных обсудил с членами Оренбургского союза художников.

Участники встречи продемонстрировали мэру эскизы памятников пуховому промыслу. Их авторы - оренбургский скульптор Надежда Петина и мастер монументальной скульптуры из Москвы Леонид Баранов.

«Буквально недавно оренбуржцы в соцсетях выражали недоумение по поводу того, что в городе до сих пор нет достойного арт-объекта, посвященного пуховому платку. На уровне проектных решений мы их уже видим, с новым составом депутатского корпуса обязательно будем прорабатывать этот вопрос и совместными усилиями, думаю, придем к тому, что памятник будет установлен», - процитировал Владимира Ильиных официальный портал Оренбурга.

По мнению мэра, определить место для размещения памятника и утвердить его эскизное решение должны жители города.

Изготовлением платков из козьего пуха в Оренбурге занимаются около 250 лет. За рубежом они впервые были представлены на Лондонской международной выставке 1851 года. В настоящее время в составе Оренбургского областного музея изобразительных искусств работает галерея «Оренбургский пуховый платок».

Фото: «Яндекс.Дзен»