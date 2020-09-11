11 сентября
Новосибирск
74.89
 
€ 88.68
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Оренбургскому пуховому платку установят памятник на родине

Главная Культура
Новосибирск
18:03 11 Сентября 2020
памятник, мэр, традиция
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Оренбурге может появиться памятник пуховому платку. Идею глава города Владимир Ильиных обсудил с членами Оренбургского союза художников.

Участники встречи продемонстрировали мэру эскизы памятников пуховому промыслу. Их авторы - оренбургский скульптор Надежда Петина и мастер монументальной скульптуры из Москвы Леонид Баранов.

«Буквально недавно оренбуржцы в соцсетях выражали недоумение по поводу того, что в городе до сих пор нет достойного арт-объекта, посвященного пуховому платку. На уровне проектных решений мы их уже видим, с новым составом депутатского корпуса обязательно будем прорабатывать этот вопрос и совместными усилиями, думаю, придем к тому, что памятник будет установлен», - процитировал Владимира Ильиных официальный портал Оренбурга. 

По мнению мэра, определить место для размещения памятника и утвердить его эскизное решение должны жители города.

Изготовлением платков из козьего пуха в Оренбурге занимаются около 250 лет. За рубежом они впервые были представлены на Лондонской международной выставке 1851 года. В настоящее время в составе Оренбургского областного музея изобразительных искусств работает галерея «Оренбургский пуховый платок».

Фото: «Яндекс.Дзен»

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Культура / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Россия потеряла двух знаменитых артистов

Россия потеряла двух знаменитых артистов

2 Сентября 2020 г.
Стало известно о кончине сразу двух российских знаменитых артистов: Бориса Клюева и Ирины Печерниковой.
Новости Новосибирска: Фильм об оренбургской степи показался на экране

Фильм об оренбургской степи показался на экране

24 Августа 2020 г.
Рабочие материалы увидели на фестивале «Восток&Запад. Классика и Авангард»
Новости Новосибирска: Новый директор назначен в Новосибирской филармонии

Новый директор назначен в Новосибирской филармонии

17 Августа 2020 г.
Этот пост занял Александр Бочарников
Новости Новосибирска: Скончался Николай Губенко

Скончался Николай Губенко

16 Августа 2020 г.
Николай Губенко - основатель и художественный руководитель театра «Содружество актеров Таганки», последний министр культуры СССР.
Новости Новосибирска: Оренбургский кинофестиваль откроется в летнем кинотеатре

Оренбургский кинофестиваль откроется в летнем кинотеатре

14 Августа 2020 г.
«Восток&Запад. Классика и Авангард» стартует 21 августа
Новости Новосибирска: На стене дома в Оренбурге появился портрет Децла

На стене дома в Оренбурге появился портрет Децла

12 Августа 2020 г.
Автор граффити - Максим Тимирбулатов
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Руководители двух районов Оренбургской области отправлены в отставку

Руководители двух районов Оренбургской области отправлены в отставку

10 Сентября 2020 г.
Досрочно прекращены полномочия Александра Писарева и Александра Динера
Новости Новосибирска: Китайский шаттл вернулся на Землю

Китайский шаттл вернулся на Землю

7 Сентября 2020 г.
Он пробыл на орбите двое суток
Новости Новосибирска: ФК «Новосибирск» сыграл вничью с «Уралом-2»

ФК «Новосибирск» сыграл вничью с «Уралом-2»

10 Сентября 2020 г.
Сибиряки упустили победу в самой концовке матча
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru