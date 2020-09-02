Россия потеряла двух знаменитых артистов

Во вторник, 1 сентября, стало известно о кончине сразу двух российских знаменитых артистов: Бориса Клюева и Ирины Печерниковой.

Народный артист РФ Борис Клюев умер в возрасте 76 лет после продолжительной болезни, сообщили в Малом театре, где служил актер.

Широкую известность артисту принесли роли в фильмах «Д’Артаньян и три мушкетера», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «ТАСС уполномочен заявить…». В последние годы Клюев снимался в сериалах, в частности, в сериале «Воронины».

Во вторник также стало известно о смерти заслуженной артистки РСФСР Ирины Печерниковой, которая умерла на 75-м году жизни, сообщает ТАСС. Причины смерти пока неизвестны.

Большая известность к Ирине Печерниковой пришла после фильма «Доживем до понедельника», где она сыграла вместе с Вячеславом Тихоновым. Также она снялась в фильмах «Два капитана», «34-й скорый» и др.