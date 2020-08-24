Фильм об оренбургской степи показался на экране

В Оренбурге показали рабочие материалы фильма «Назад в степь к сарматам» Александра Прошкина. Показ состоялся в кинотеатре «Сокол» в рамках кинофестиваля «Восток&Запад. Классика и Авангард».

Фильм снимался около двух лет. В ленте задействованы известный российский актер Виктор Сухоруков, актеры Оренбургского драматического театра (Максим Меденюк, Александр Федоров, Сергей Кунин и др.), а также победитель шоу «Голос. Дети» Рутгер Гарехт.

По словам режиссера, для создания фильма предстояло выдумать сарматский мир, образ тысячелетней давности, выразить настроение и состояние степи.

Итоговая версия будет представлена на Московском кинофестивале в начале октября.

Фото: портал правительства Оренбургской области