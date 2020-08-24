24 августа
Новосибирск
погода +21 °C
74.42
 
€ 87.9
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Фильм об оренбургской степи показался на экране

Главная Культура
Новосибирск
16:37 24 Августа 2020
кино, кинофестиваль, фильм
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Оренбурге показали рабочие материалы фильма «Назад в степь к сарматам» Александра Прошкина. Показ состоялся в кинотеатре «Сокол» в рамках кинофестиваля «Восток&Запад. Классика и Авангард».

Фильм снимался около двух лет. В ленте задействованы известный российский актер Виктор Сухоруков, актеры Оренбургского драматического театра (Максим Меденюк, Александр Федоров, Сергей Кунин и др.), а также победитель шоу «Голос. Дети» Рутгер Гарехт.

По словам режиссера, для создания фильма предстояло выдумать сарматский мир, образ тысячелетней давности, выразить настроение и состояние степи.

Итоговая версия будет представлена на Московском кинофестивале в начале октября.

Фото: портал правительства Оренбургской области

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Культура / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Новый директор назначен в Новосибирской филармонии

Новый директор назначен в Новосибирской филармонии

17 Августа 2020 г.
Этот пост занял Александр Бочарников
Новости Новосибирска: Скончался Николай Губенко

Скончался Николай Губенко

16 Августа 2020 г.
Николай Губенко - основатель и художественный руководитель театра «Содружество актеров Таганки», последний министр культуры СССР.
Новости Новосибирска: Оренбургский кинофестиваль откроется в летнем кинотеатре

Оренбургский кинофестиваль откроется в летнем кинотеатре

14 Августа 2020 г.
«Восток&Запад. Классика и Авангард» стартует 21 августа
Новости Новосибирска: На стене дома в Оренбурге появился портрет Децла

На стене дома в Оренбурге появился портрет Децла

12 Августа 2020 г.
Автор граффити - Максим Тимирбулатов
Новости Новосибирска: Новосибирскому театру «Глобус» вернули директора

Новосибирскому театру «Глобус» вернули директора

7 Августа 2020 г.
Этот пост спустя шесть лет заняла Татьяна Людмилина
Новости Новосибирска: В Новосибирске для граффитистов откроют «Сарай искусств»

В Новосибирске для граффитистов откроют «Сарай искусств»

4 Августа 2020 г.
Пространство для творчества расположено в Центральном парке
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Отменен Кубок губернатора Челябинской области по хоккею

Отменен Кубок губернатора Челябинской области по хоккею

21 Августа 2020 г.
Кубок «Дизеля» в Пензе не доиграли
Новости Новосибирска: Новосибирские поликлиники переходят на обычный режим работы

Новосибирские поликлиники переходят на обычный режим работы

21 Августа 2020 г.
За сутки в регионе скончались шесть пациентов с COVID-19
Новости Новосибирска: В Новосибирской области число новых случаев заражения COVID-19 не превысило 50

В Новосибирской области число новых случаев заражения COVID-19 не превысило 50

19 Августа 2020 г.
Скончались еще четыре пациента
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru