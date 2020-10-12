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Число пользователей онлайн-платежей в КНР превысило 800 млн

Главная Китай
Новосибирск
14:23 12 Октября 2020
китай, электронные, рост
Автор: Sibnovosti.ru
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В июне 2020 года число пользователей систем онлайн-платежей в Китае достигло 805 млн. С марта оно увеличилось на 37 млн, сообщает «Международное радио Китая».

Статистические данные представлены в докладе о развитии интернета в стране, который  опубликовал Китайский центр интернет-информации. Согласно документу, пользователи систем онлайн-платежей составили 85,7% от общего числа пользователей интернета в стране.

При этом число пользователей систем мобильных платежей составило 802 млн, или 86%, отмечается в докладе.

В первой половине 2020 года общий объем онлайн-платежей увеличился на 18,6% в годовом исчислении до почти 197 трлн юаней (около $29 трлн), указано в докладе со ссылкой на Народный банк Китая. В докладе также делается вывод о новом потенциале роста рынка онлайн-платежей. С марта по июнь доля пользователей онлайн-платежей в возрасте 40 лет и старше выросла на 4,5 процентного пункта, доля сельских пользователей - на 2,7 процентного пункта.

Фото: сайт «Международного радио Китая»

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