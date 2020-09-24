24 сентября
Новосибирск
погода +10 °C
76.35
 
€ 89.25
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Китайские контрабандисты ввезли нефтепродукты на $250 млн

Главная Китай
Новосибирск
13:49 24 Сентября 2020
китай, таможня, задержание
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Таможенники в городе Фучжоу восточнокитайской провинции Фуцзянь задержали 43 человека. Они подозреваются в причастности к контрабанде нефтепродуктов общей стоимостью примерно $250 млн, сообщает «Жэньминь жибао».

Как сообщила фучжоуская таможня, эти люди были задержаны в ходе совместного таможенного рейда, развернутого с 17 сентября в ряде городов провинций Фуцзянь, Хубэй и Сычуань. Было ликвидировано восемь группировок, занимавшихся контрабандой нефтепродуктов.

Предварительно установлено, что начиная с 2019 года, эти подозреваемые нелегально ввозили в страну около 250 тыс. т нефтепродуктов по морю. В настоящее время расследование дела продолжается.

Фото: сайт «Жэньминь жибао»

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Китай / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Пик выбросов углекислого газа в Китае придется на 2030 год

Пик выбросов углекислого газа в Китае придется на 2030 год

23 Сентября 2020 г.
Председатель КНР Си Цзиньпин выступил на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН
Новости Новосибирска: Новые зоны свободной торговли запланированы в Китае

Новые зоны свободной торговли запланированы в Китае

22 Сентября 2020 г.
Пекинская ЗСТ будет ориентирована на цифровую экономику
Новости Новосибирска: Alibaba показала своего первого логистического робота

Alibaba показала своего первого логистического робота

21 Сентября 2020 г.
Китайская компания вышла на рынок робототехники
Новости Новосибирска: Названы даты проведения саммита «Цифровой Китай»

Названы даты проведения саммита «Цифровой Китай»

18 Сентября 2020 г.
Форум состоится в городе Фучжоу
Новости Новосибирска: В этом году удвоился средний чек покупок на AliExpress

В этом году удвоился средний чек покупок на AliExpress

17 Сентября 2020 г.
Исследование провели «AliExpress Россия» и «Тинькофф Оплата»
Новости Новосибирска: В Китае строят мост для поездов с расчетной скоростью 350 км/ч

В Китае строят мост для поездов с расчетной скоростью 350 км/ч

16 Сентября 2020 г.
Завершено возведение главных пилонов
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Число случаев заражения COVID-19 в Новосибирской области превысило 12,5 тысяч

Число случаев заражения COVID-19 в Новосибирской области превысило 12,5 тысяч

21 Сентября 2020 г.
В одном из районов Тувы объявлен карантин
Новости Новосибирска: Завершен первый этап благоустройства новосибирского Затулинского парка

Завершен первый этап благоустройства новосибирского Затулинского парка

22 Сентября 2020 г.
Он обошелся в 187 млн рублей
Новости Новосибирска: Андрей Латыпов возглавил национальный парк в Оренбургской области

Андрей Латыпов возглавил национальный парк в Оренбургской области

22 Сентября 2020 г.
Ранее он работал заместителем директора ФГБУ «Заповедники Оренбуржья»
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru