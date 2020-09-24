Китайские контрабандисты ввезли нефтепродукты на $250 млн

Таможенники в городе Фучжоу восточнокитайской провинции Фуцзянь задержали 43 человека. Они подозреваются в причастности к контрабанде нефтепродуктов общей стоимостью примерно $250 млн, сообщает «Жэньминь жибао».

Как сообщила фучжоуская таможня, эти люди были задержаны в ходе совместного таможенного рейда, развернутого с 17 сентября в ряде городов провинций Фуцзянь, Хубэй и Сычуань. Было ликвидировано восемь группировок, занимавшихся контрабандой нефтепродуктов.

Предварительно установлено, что начиная с 2019 года, эти подозреваемые нелегально ввозили в страну около 250 тыс. т нефтепродуктов по морю. В настоящее время расследование дела продолжается.

Фото: сайт «Жэньминь жибао»