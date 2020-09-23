Пик выбросов углекислого газа в Китае придется на 2030 год

В Китае пик выбросов углекислого газа вероятно придется на 2030 год, а к 2060-му страна добьется углеродной нейтральности. Об этом, сообщает «Синьхуа», заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в ходе общей дискуссии на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Углеродная нейтральность – ситуация, при которой все выбросы углекислого газа или его аналогов компенсируются за счет реализации углеродно-негативных проектов

«Китай будет добровольно вносить больший вклад в этом направлении», - отметил Си Цзиньпин.

Он напомнил, что Парижское соглашение по изменению климата определило вектор перехода к зеленой и низкоуглеродной экономике.

«Парижское соглашение по изменению климата установило минимальные нормы поведения для защиты Земли - общего очага человечества. Для его воплощения решающий шаг должны сделать мы с вами», - председатель КНР.

Человечество не может дальше позволить себе раз за разом пренебрегать предупреждениями матушки-природы, двигаясь по инерционному пути с акцентом лишь на собственной выгоде, пытаясь добиться развития за счет использования природы и отказываясь от усилий по ее охране и восстановлению, констатировал Си Цзиньпин.

Он призвал все страны мира придерживаться новой концепции развития на основе инноваций, координации, охраны природы, открытости и совместного использования, не упустить уникальные исторические возможности нового витка технологической революции и промышленной трансформации, содействовать «зеленому восстановлению» мировой экономики в «посткоронавирусный» период.

Фото: сайт «Синьхуа»