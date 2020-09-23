23 сентября
Новосибирск
76.27
 
€ 89.48
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Пик выбросов углекислого газа в Китае придется на 2030 год

Главная Китай
Новосибирск
14:38 23 Сентября 2020
китай, выбросы, председатель
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Китае пик выбросов углекислого газа вероятно придется на 2030 год, а к 2060-му страна добьется углеродной нейтральности. Об этом, сообщает «Синьхуа», заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в ходе общей дискуссии на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Углеродная нейтральность – ситуация, при которой все выбросы углекислого газа или его аналогов компенсируются за счет реализации углеродно-негативных проектов

«Китай будет добровольно вносить больший вклад в этом направлении», - отметил Си Цзиньпин.

Он напомнил, что Парижское соглашение по изменению климата определило вектор перехода к зеленой и низкоуглеродной экономике.

«Парижское соглашение по изменению климата установило минимальные нормы поведения для защиты Земли - общего очага человечества. Для его воплощения решающий шаг должны сделать мы с вами», - председатель КНР.

Человечество не может дальше позволить себе раз за разом пренебрегать предупреждениями матушки-природы, двигаясь по инерционному пути с акцентом лишь на собственной выгоде, пытаясь добиться развития за счет использования природы и отказываясь от усилий по ее охране и восстановлению, констатировал Си Цзиньпин.

Он призвал все страны мира придерживаться новой концепции развития на основе инноваций, координации, охраны природы, открытости и совместного использования, не упустить уникальные исторические возможности нового витка технологической революции и промышленной трансформации, содействовать «зеленому восстановлению» мировой экономики в «посткоронавирусный» период.

Фото: сайт «Синьхуа»

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Китай / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Новые зоны свободной торговли запланированы в Китае

Новые зоны свободной торговли запланированы в Китае

22 Сентября 2020 г.
Пекинская ЗСТ будет ориентирована на цифровую экономику
Новости Новосибирска: Alibaba показала своего первого логистического робота

Alibaba показала своего первого логистического робота

21 Сентября 2020 г.
Китайская компания вышла на рынок робототехники
Новости Новосибирска: Названы даты проведения саммита «Цифровой Китай»

Названы даты проведения саммита «Цифровой Китай»

18 Сентября 2020 г.
Форум состоится в городе Фучжоу
Новости Новосибирска: В этом году удвоился средний чек покупок на AliExpress

В этом году удвоился средний чек покупок на AliExpress

17 Сентября 2020 г.
Исследование провели «AliExpress Россия» и «Тинькофф Оплата»
Новости Новосибирска: В Китае строят мост для поездов с расчетной скоростью 350 км/ч

В Китае строят мост для поездов с расчетной скоростью 350 км/ч

16 Сентября 2020 г.
Завершено возведение главных пилонов
Новости Новосибирска: В Китае назвали особо нуждающиеся в вакцинации от гриппа категории граждан

В Китае назвали особо нуждающиеся в вакцинации от гриппа категории граждан

15 Сентября 2020 г.
Они перечислены в инструкции China CDC
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Новосибирск намерен закупить автобусы по нацпроекту

Новосибирск намерен закупить автобусы по нацпроекту

18 Сентября 2020 г.
Муниципалитет рассчитывает на 40 машин
Новости Новосибирска: Коронавирусу прогнозируют сезонный характер

Коронавирусу прогнозируют сезонный характер

18 Сентября 2020 г.
Только у 22 из несколько тысяч мутаций коронавируса отмечается стабильное размножение
Новости Новосибирска: Новосибирский оперативный штаб опубликовал новые статданные о ситуации с COVID-19

Новосибирский оперативный штаб опубликовал новые статданные о ситуации с COVID-19

18 Сентября 2020 г.
За минувшие сутки заболело 49 человек
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru