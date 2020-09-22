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Новые зоны свободной торговли запланированы в Китае

Главная Китай
Новосибирск
14:14 22 Сентября 2020
китай, зона, торговля
Автор: Sibnovosti.ru
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В Китае будут созданы новые зоны свободной торговли (ЗСТ), сообщает «Международное радио Китая». Соответствующий проект опубликовал Госсовет КНР.

В документе говорится о создании ЗСТ в Пекине, провинциях Хунань и Аньхуэй. Кроме того принято решение о расширении пилотной зоны свободной торговли в провинции Чжэцзян.

Пекинская экспериментальная ЗСТ будет ориентирована на научно-технические инновации, сектор услуг и цифровую экономику. Хунаньская зона свободной торговли призвана сформировать глобальный кластер передовой обрабатывающей промышленности и международный торгово-инвестиционный коридор экономического пояса реки Янцзы и региона «Большого залива» (Гуандун-Сянган-Аомэнь). Еще одна ее специализация - углубленное торгово-экономическое сотрудничество Китая и Африки.

В свою очередь, аньхуэйская ЗСТ будет сосредоточена на продвижении глубокой интеграции научно-технических инноваций с развитием реального сектора экономики.

Фото: pixabay.com

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