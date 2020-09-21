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Alibaba показала своего первого логистического робота

Главная Китай
Новосибирск
13:09 21 Сентября 2020
китай, робот, логистика
Автор: Sibnovosti.ru
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На конференции в Юньси Alibaba представила свой первый логистический робот, а также платформу робототехники, сообщает «Жэньминь жибао». Это ознаменовало официальный выход Alibaba на рынок робототехники.

Как стало известно, Alibaba зарегистрировала компанию по интеллектуальным технологиям, чтобы продвигать исследования и разработки роботов и их производство в больших масштабах. В скором времени логистический робот будет впервые сдан в эксплуатацию и применяться в логистических пунктах «Цайняо ичжань».

Созданный Alibaba аппарат является первым логистическим роботом компании, который сочетает в себе самые передовые технологии по искусственному интеллекту и автоматическому вождению. Как сообщается, этот робот будет скоро применяться в крупных масштабах в жилых микрорайонах, учебных заведениях, офисных парках и т. д.

Фото: сайт «Жэньминь жибао»

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