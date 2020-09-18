Названы даты проведения саммита «Цифровой Китай»

В октябре Китай проведет саммит по вопросам цифровой трансформации. Он призван продемонстрировать новейшие достижения страны в этой области и сформировать платформы для отраслевых обменов и сотрудничества, сообщает «Синьхуа».

Как заявил на пресс-конференции заместитель главы государственной канцелярии по делам интернет-информации Ян Сяовэй, третий саммит «Цифровой Китай» пройдет с 12 по 14 октября в городе Фучжоу провинции Фуцзянь. Саммит организуется совместно государственной канцелярией по делам интернет-информации, государственным комитетом по делам развития и реформ КНР, министерством промышленности и информатизации КНР и администрацией провинции Фуцзянь.

Мероприятие пройдет как в онлайн-, так и в офлайн-форматах. В его рамках будут работать семь секций, включая основной форум, выставку и 12 подфорумов.

Фото: pixabay.com