В Китае строят мост для поездов с расчетной скоростью 350 км/ч

В Китае возведены главные пилоны в южной части моста через залив Цюаньчжоу, сообщает «Жэньминь жибао». Мост является часть высокоскоростной железной дороги Фучжоу – Сямэнь.

Новая высокоскоростная железная дорога берет свое начало в городе Фучжоу на севере провинции Фуцзянь и простирается до Сямэня и Чжанчжоу на юге. Ее общая протяженность составляет 277,4 км, расчетная скорость движения поездов по ней – 350 км/ч.

Ключевым проектом на этой трассе является мост через залив Цюаньчжоу общей протяженностью 20,3 км. Длина моста над морем достигает почти 9 км. Протяженность главного пролета – 400 м. Это первый в Китае высокоскоростной железнодорожный мост над морем.

После запуска высокоскоростного железнодорожного сообщения от Фучжоу до Сямэня можно будет добраться за час.

Фото: сайт «Жэньминь жибао»