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В Китае строят мост для поездов с расчетной скоростью 350 км/ч

Главная Китай
Новосибирск
16:28 16 Сентября 2020
мост, поезд, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
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В Китае возведены главные пилоны в южной части моста через залив Цюаньчжоу, сообщает «Жэньминь жибао». Мост является часть высокоскоростной железной дороги Фучжоу – Сямэнь.

Новая высокоскоростная железная дорога берет свое начало в городе Фучжоу на севере провинции Фуцзянь и простирается до Сямэня и Чжанчжоу на юге. Ее общая протяженность составляет 277,4 км, расчетная скорость движения поездов по ней – 350 км/ч.

Ключевым проектом на этой трассе является мост через залив Цюаньчжоу общей протяженностью 20,3 км. Длина моста над морем достигает почти 9 км. Протяженность главного пролета – 400 м. Это первый в Китае высокоскоростной железнодорожный мост над морем.

После запуска высокоскоростного железнодорожного сообщения от Фучжоу до Сямэня можно будет добраться за час.

Фото: сайт «Жэньминь жибао»

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