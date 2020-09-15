В Китае назвали особо нуждающиеся в вакцинации от гриппа категории граждан

Профессионалам в сфере здравоохранения, сотрудникам и уязвимым гражданам в помещениях с массовым скоплением людей рекомендуется сделать вакцинацию от гриппа в приоритетном порядке. Эта рекомендация содержится в новой технической инструкции по вакцинации от гриппа, сообщает «Синьхуа».

Инструкция опубликована Китайским центром профилактики и контроля заболеваний (China CDC) на фоне борьбы против эпидемии COVID-19. К категориям населения, которым прежде всех рекомендована вакцина, относятся также наставники и обучающиеся в детсадах и школах, заключенные и работники тюрем, пожилые люди в возрасте от 60 лет, дети возрастом от шести месяцев до пяти лет и др.

Главный эпидемиолог из China CDC У Цзунью сообщил, что пик заболеваемости гриппом ожидается осенью и зимой - традиционные периоды для широкого распространения этой заразы. По его словам, существует возможность переплетения распространения гриппа с ситуацией вокруг COVID-19, что может затруднить работу медработников по выявлению случаев заболевания COVID-19 и сделать более трудной изоляцию на карантин таких пациентов.

Один из эффективных способов для предотвращения усугубления эпидемиологической ситуации - осуществить вакцинацию против гриппа в отношении вышеупомянутых категорий людей как можно раньше, заявил эпидемиолог.

Фото: сайт министерства здравоохранения Новосибирской области