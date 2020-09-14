Китайский автопроизводитель запланировал 10 моделей на водородном топливе

Ведущий китайский автопроизводитель SAIC Motor Corporation Limited выпустит не менее 10 моделей автомобилей на водородном топливе к 2025 году. Об этом компания объявила в воскресенье, сообщило «Международное радио Китая».

Ожидается, что компания произведет и реализует 10 тыс. автомобилей на топливных элементах и создаст специальную группу для надзора за исследованиями и разработками (НИОКР), а также эксплуатацией своего проекта топливных элементов, сказал президент SAIC Motor Ван Сяоцю. Он добавил, что компания будет углублять сотрудничество с соответствующими компаниями для совместного содействия развитию производственной цепочки.

Компания начала свой проект автомобилей на водородном топливе в 2001 году и инвестировала около $439 млн в НИОКР. Она уже получила 511 патентов в секторе топливных элементов.

Согласно плану, разработанному в 2016 году министерством промышленности и информатизации КНР, Китай будет способствовать использованию 1 млн транспортных средств на водородном топливе и построит более 1 тыс. водородных заправочных станций к 2030 году.

Фото: сайт SAIC Motor Corporation Limited