Фестиваль шоппинга и туризма начался в Шанхае

В Шанхае стартовал осенний фестиваль шоппинга и туризма, который продлится до начала октября, сообщает «Жэньминь жибао». Он и включает в себя различные мероприятия по стимулированию продаж в пиковые периоды покупок, такие, как приближающийся национальный праздник и Шанхайский туристический фестиваль.

Во время церемонии открытия фестиваля было представлено мобильное приложение для покупок. Оно предоставляет потребителям полезную информацию и советы, например, продвигает популярные места для покупок, путеводители и правила беспошлинной торговли.

Город также запустил мини-программу WeChat для торговых маршрутов в Шанхае, в числе которых есть маршруты, покрывающие местные магазины, торговые точки и флагманские магазины мировых брендов.

Церемония открытия также ознаменовала запуск в Шанхае лаборатории больших данных. По данным городского комитета коммерции, недавно построенная лаборатория будет заниматься сбором и анализом данных, связанных с потреблением, с целью углубления конвергенции технологий и рынка потребления.

Фестиваль является частью более широких усилий Китая по увеличению внутреннего потребления - общенационального «месяца стимулирования потребления», который проходит с 9 сентября по 8 октября. В Шанхае 77 мероприятий по стимулированию сбыта пройдут с участием более 2 тыс. компаний.

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