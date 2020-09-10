В Китае создали биржу интеллектуальной собственности

В Пекине создана Международная биржа интеллектуальной собственности (ИС). Об этом было объявлено в ходе Китайской международной ярмарки торговли услугами - 2020 (CIFTIS), сообщает «Синьхуа».

Пекинская биржа интеллектуальной собственности воспользуется преимуществами столичной политики, ресурсов и выгодного местоположения для того, чтобы стать важным узлом для международного рынка трансграничной торговли ИС. За ее функционирование будет отвечать Китайская биржа технологий

«В рамках вышеупомянутой биржи будет создана международная платформа торговли ИС и будет запущен механизм сотрудничества с государственными органами, работающими в данной сфере. Оригинальные достижения в области интеллектуальной собственности будут защищены», - отметила заместитель мэра Пекина Ван Хун.

В ходе CIFTIS биржа опубликовала первую партию высококачественных научно-технических достижений, в том числе десятки достижений в области профилактики эпидемии.

CIFTIS проходила в Пекине с 4 по 9 сентября. Она привлекла 18 тыс. предприятий и учреждений из 148 стран и регионов мира.

Фото:pixabay.com