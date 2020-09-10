10 сентября
Новосибирск
76.07
 
€ 89.57
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

В Китае создали биржу интеллектуальной собственности

Главная Китай
Новосибирск
14:32 10 Сентября 2020
китай, биржа, изобретение
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Пекине создана Международная биржа интеллектуальной собственности (ИС). Об этом было объявлено в ходе Китайской международной ярмарки торговли услугами - 2020 (CIFTIS), сообщает «Синьхуа».

Пекинская биржа интеллектуальной собственности воспользуется преимуществами столичной политики, ресурсов и выгодного местоположения для того, чтобы стать важным узлом для международного рынка трансграничной торговли ИС. За  ее функционирование будет отвечать Китайская биржа технологий

«В рамках вышеупомянутой биржи будет создана международная платформа торговли ИС и будет запущен механизм сотрудничества с государственными органами, работающими в данной сфере. Оригинальные достижения в области интеллектуальной собственности будут защищены», - отметила заместитель мэра Пекина Ван Хун.

В ходе CIFTIS биржа опубликовала первую партию высококачественных научно-технических достижений, в том числе десятки достижений в области профилактики эпидемии.

CIFTIS проходила в Пекине с 4 по 9 сентября. Она привлекла 18 тыс. предприятий и учреждений из 148 стран и регионов мира.

Фото:pixabay.com

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Китай / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: В Китае стартовал месяц поощрения потребления

В Китае стартовал месяц поощрения потребления

9 Сентября 2020 г.
В стране пройдут кулинарные фестивали, презентации товаров и услуг
Новости Новосибирска: Крупнейший рынок столицы Китая полностью возобновил работу

Крупнейший рынок столицы Китая полностью возобновил работу

8 Сентября 2020 г.
Последние пекинские пациенты с COVID-19 были выписаны из больниц 26 августа
Новости Новосибирска: Китайский шаттл вернулся на Землю

Китайский шаттл вернулся на Землю

7 Сентября 2020 г.
Он пробыл на орбите двое суток
Новости Новосибирска: Центр Пекина получил план развития

Центр Пекина получил план развития

4 Сентября 2020 г.
Он прописан до 2035 года
Новости Новосибирска: В Шанхае показали первый в мире цифровой трамвай на резиновых шинах

В Шанхае показали первый в мире цифровой трамвай на резиновых шинах

3 Сентября 2020 г.
Презентация прошла на международной конференции по железнодорожному транспорту
Новости Новосибирска: Китайский производитель соевого соуса озолотился во время эпидемии COVID-19

Китайский производитель соевого соуса озолотился во время эпидемии COVID-19

2 Сентября 2020 г.
Во время изоляции жители КНР стали гораздо больше готовить дома
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: В Новосибирской области за сутки выздоровели после COVID-19 59 пациентов

В Новосибирской области за сутки выздоровели после COVID-19 59 пациентов

9 Сентября 2020 г.
Но появилось 56 новых больных
Новости Новосибирска: В Новосибирской области впервые застройщик построил амбулаторию за свой счет

В Новосибирской области впервые застройщик построил амбулаторию за свой счет

7 Сентября 2020 г.
Она начала работу в микрорайоне «Пригородный простор»
Новости Новосибирска: Ретромобили припарковались под Новосибирском

Ретромобили припарковались под Новосибирском

7 Сентября 2020 г.
На Мочищенском шоссе открылся новый музей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru