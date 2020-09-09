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В Китае стартовал месяц поощрения потребления

Главная Китай
Новосибирск
15:12 9 Сентября 2020
китай, торговля, услуги
Автор: Sibnovosti.ru
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Вчера на одной из самых известных пешеходных улиц Пекина – Цяньмэнь – был дан старт общенациональному месячнику поощрения потребления. Акция организована министерством коммерции и «Медиакорпорацией Китая».

Как сообщает «Международное радио Китая», с 9 сентября по 8 октября по стране пройдет целый ряд разнообразных мероприятий, направленных на поощрение потребления. В них примут участие более 100 тыс. компаний и свыше 2 млн онлайн- и офлайн магазинов.

В рамках акции на знаменитых пешеходных улицах Тяньцзиня, Харбина и Шэньчжэня, а также других мегаполисов страны, будут проведены кулинарные фестивали, презентации товаров и услуг.

Напомним, что розничные продажи наиболее пострадали от эпидемии коронавирусной пневмонии и восстанавливаются гораздо медленнее, чем сектор услуг и производство. По итогам полугодия объем розничных продаж в КНР сократился на 11,4%. Нынешняя акция призвана восстановить потребительскую активность.

Фото: сайт «Международного радио Китая»

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