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Крупнейший рынок столицы Китая полностью возобновил работу

Главная Китай
Новосибирск
13:02 8 Сентября 2020
продукты, рынок, китай
Автор: Sibnovosti.ru
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В Пекине полностью возобновил работу крупнейший сельскохозяйственный рынок «Синьфади», бывший эпицентром распространения коронавирусной инфекции, сообщает «Жэньминь жибао». Это стало психологически важным моментом в противоэпидемической работе китайской столицы, где 26 августа из больниц были выписаны последние пациенты с COVID-19.

После открытия рынок ввел стандартные для всего Пекина санитарные требования: при входе будут проверять температуру и «код здоровья». По соображениям санитарной безопасности пока что на рынке будут торговать в основном овощами и фруктами, а не продуктами животного происхождения.

«Синьфади» является крупнейшим сельхозрынком в столице Китая. Он занимает площадь равную 170 футбольным полям, а его годовой оборот достигает $18,5 млрд. Цены на продукты здесь в среднем на 50% ниже, чем в супермаркетах, что делает рынок крайне популярным поставщиком продовольствия, как для розничных сетей, так и для окрестных жителей. Пекинцы говорят: «В столице два места никогда не спят: это барная улица Саньлитунь и рынок «Синьфади».

Фото: сайт «Жэньминь жибао»

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