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Китайский шаттл вернулся на Землю

Главная Китай
Новосибирск
14:34 7 Сентября 2020
китай, космос, ракета
Автор: Sibnovosti.ru
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Китайский экспериментальный космический аппарат многоразового использования успешно приземлился в воскресенье в заданном месте. Он завершил двухдневную орбитальную миссию, сообщает «Синьхуа».

Он был запущен в космос с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-2F» 4 сентября с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая.

Его успешный полет стал символом достижения Китаем важного прорыва в исследовании технологий многократно используемых космических аппаратов. Он также предоставил полезный опыт для развития более удобных и недорогих методов космических поездок туда и обратно в целях мирного использования космоса.

Фото: pixabay.com

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