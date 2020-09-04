Центр Пекина получил план развития

Власти Пекина представили подробный план развития центральной зоны города на 2018-2035 годы. Это открывает новую эпоху в истории города с многотысячелетней историей, сообщает «Международное радио Китая».

Согласно плану, акцент в центральной зоне площадью 92,5 кв. км будет сделан на статусе политического центра Китая и других его функциях. План ставит целью создать центральную зону с благоприятной административной средой, обладающую также культурной привлекательностью и идеальными условиями для жизни. Повышенное внимание уделяется также защите культурного и исторического наследия города.

К 2035 году численность постоянного населения центральной зоны должна будет в пределах 1,7 млн человек, а площадь надземных частей зданий в соответствии с планом составит около 119 млн кв. м. К 2050 году численность постоянного населения центральной зоны по оценкам составит около 1,55 млн человек, а площадь надземных частей зданий - около 110 млн кв. м.

Центральные власти, со своей стороны, одобрили план, подчеркнув его роль в обслуживании центральных административных органов, а также в решительном и упорядоченном снятии со столицы ее неосновных функций.

«Центральная зона представляет место основного сосредоточения функций Пекина, служащего политическим, культурным центром и центром международного обмена в стране. Она также является ключевой зоной по сохранению исторических мест», - указывается в совместном заявлении ЦК КПК и Госсовета КНР, обнародованном в минувший четверг.

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