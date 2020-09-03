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В Шанхае показали первый в мире цифровой трамвай на резиновых шинах

Главная Китай
Новосибирск
17:31 3 Сентября 2020
китай, трамвай, конференция
Автор: Sibnovosti.ru
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Китайская международная конференция по железнодорожному и городскому железнодорожному транспорту – 2020 проходит с 3 сентября в Шанхайском международном конференц-центре. Первый в мире цифровой трамвай на резиновых шинах (DRT), разработанный и произведенный CRRC, стал изюминкой выставки, сообщает «Жэньминь жибао».

В транспортном средстве был использован метод цифрового орбитального наведения с электромагнитной маркировкой, визуальной навигацией и спутниковой навигацией в качестве дополнительной Это позволяет точно определять местонахождение транспортного средства в реальном времени и управлять каждым колесом для вращения в соответствии с маршрутом.

Магниты находятся внутри дорожного покрытия, и транспортное средство следует по этой «магнитной дорожке», так что нет необходимости прокладывать рельсы, и траектория трамвая не влияет на движение других транспортных средств. Трамвай может перевозить 302 пассажира и развивает максимальную скорость 70 км/ч.

Фото: сайт «Жэньминь жибао»

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