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Китайский производитель соевого соуса озолотился во время эпидемии COVID-19

Главная Китай
Новосибирск
12:54 2 Сентября 2020
китай, компания, соус
Автор: Sibnovosti.ru
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Крупнейший в мире производитель соевого соуса – китайская компания Haitian – озолотился на эпидемии коронавирусной пневмонии, сообщает «Международное радио Китая». Причина проста: проводившие долгие месяцы на самоизоляции жители КНР стали гораздо больше готовить дома, что подстегнуло спрос на незаменимую в китайской кулинарии приправу.

В результате в первом полугодии прибыль компании выросла на 18,27% - до примерно $450 млн. Haitian ворвалась в топ-10 самых дорогих компаний на Шанхайской фондовой бирже. Рыночная цена компании за несколько месяцев взлетела на $28,5 млрд, достигнув отметки в $85 млрд. Председатель правления и один из крупнейших акционеров Haitian Пан Кан лишь за четыре месяца эпидемии заработал $4 млрд.

Ранее сообщалось, что на неблагоприятной эпидемической ситуации хорошо заработали и производители снеков. Так, производитель чипсов и закусок из тофу Yanjin Shop Food увеличил свои прибыли в первом полугодии на 96,44%. Производитель жареных семечек Qiaqia Food - на 33,97%, производитель маринованных куриных лапок Youyou Food - на 37,74%.

Фото: сайт «Международного радио Китая»

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