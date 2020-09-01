В базовой провинции Alibaba в Китае обработано более 10 млрд посылок

С января по август этого года в провинции Чжэцзян на востоке Китая было обработано более 10 млрд посылок, сообщает «Синьхуа». Здесь находится гигант электронной торговли Alibaba.

Согласно данным провинциального почтового управления, этот показатель вырос на 29% в годовом исчислении. В прошлом году провинции потребовалось 11 месяцев, чтобы достичь того же числа.

Под влиянием эпидемии COVID-19 в январе объем операций курьерского сектора провинции упал на 19,7% в годовом исчислении, а в феврале - на 7,5%, сообщил глава управления Чэнь Кай.

Восстановление отрасли запустилось в марте, затем в мае наблюдался взрывной рост. По объему операций тот месяц превысил прошлогодний ноябрь, когда прошли онлайн-распродажи по случаю «Дня холостяков» - 11 ноября.

По мнению Чэнь Кая, в связи с экономическим подъемом и предстоящими онлайн-распродажами количество обработанных в провинции посылок по итогам этого года может превысить отметку в 15 млрд.