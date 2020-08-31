Китай начал экспорт красных фиников в Европу

После прохождения таможенного досмотра 23 т красных фиников, выращенных в городе Дуньхуан китайской провинции Ганьсу, были экспортированы в Турцию. Это первая партия красных фиников, поставленная из Ганьсу на европейский рынок, сообщает «Жэньминь жибао».

Согласно статистике, с начала 2020 года красные финики и дыни из города Дуньхуан были экспортированы в Канаду, Турцию, Камбоджу, Таиланд и другие страны. Экспортная стоимость превысила $500 тыс.

По словам местных властей, город Дуньхуан начал развивать сельское хозяйство еще 4 тыс. лет назад. Благодаря особым климатическим условиям Дуньхуана, фрукты там вырастают очень сладкие и редко страдают от вредителей и болезней. Дуньхуан является одним из лучших районов для выращивания высококачественных и безопасных фруктов в Китае.

Фото: сайт «Жэньминь жибао»