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Китай начал экспорт красных фиников в Европу

Главная Китай
Новосибирск
14:40 31 Августа 2020
китай, экспорт, фрукты
Автор: Sibnovosti.ru
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После прохождения таможенного досмотра 23 т красных фиников, выращенных в городе Дуньхуан китайской провинции Ганьсу, были экспортированы в Турцию. Это первая партия красных фиников, поставленная из Ганьсу на европейский рынок, сообщает «Жэньминь жибао».

Согласно статистике, с начала 2020 года красные финики и дыни из города Дуньхуан были экспортированы в Канаду, Турцию, Камбоджу, Таиланд и другие страны. Экспортная стоимость превысила $500 тыс.

По словам местных властей, город Дуньхуан начал развивать сельское хозяйство еще 4 тыс. лет назад. Благодаря особым климатическим условиям Дуньхуана, фрукты там вырастают очень сладкие и редко страдают от вредителей и болезней. Дуньхуан является одним из лучших районов для выращивания высококачественных и безопасных фруктов в Китае.

Фото: сайт «Жэньминь жибао»

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