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Владелец TikTok создаст свой инновационный центр в китайском городе Чэнду

Главная Китай
Новосибирск
12:17 28 Августа 2020
китай, центр, инвестиции
Автор: Sibnovosti.ru
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ByteDance, материнская компания TikTok, намерена создать инновационный центр в зоне высокотехнологичного и промышленного развития Чэнду в провинции Сычуань. Об этом сообщило «Международное радио Китая» со ссылкой на местные власти.

Инвестиции в создание центра составят 10 млрд юаней (около $1,45 млрд). Он объединит несколько предприятий, в том числе из сферы интеллектуальной образовательной системы и интерактивной мультмедийной офисной системы. Ожидается, что в течение пяти лет для работы в этом центре компания наймет 10 тыс. сотрудников, а центр будет ежегодно генерировать доход от продаж в размере 10 млрд юаней.

ByteDance обосновалась в Чэнду в 2015 году. Компания владеет несколькими брендами, в том числе TikTok, новостным порталом Toutiao и видеоплатформой Xigua. Как сообщили в компании, ежедневное количество активных пользователей Douyin, китайской версии TikTok, превысило 400 млн.

В зоне высокотехнологичного и промышленного развития в Чэнду разместились более 90 тыс. предприятий, связанных с новой экономикой. Среди них интернет-компании Tencent, NetEase и онлайн стриминговая платформа iQiyi.

Фото: сайт «Международного радио Китая»

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