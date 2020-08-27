CIFIT-2020 пройдет в Китае в сентябре

В Китайской международной торгово-инвестиционной ярмарке - 2020 (CIFIT-2020) и Инвестиционном конгрессе в рамках инициативы «Пояс и путь» примут участие 42 страны и региона. Мероприятия пройдут в провинции Фуцзянь, сообщает «Синьхуа».

CIFIT-2020 пройдет с 8 по 11 сентября в городе Сямэнь. Ярмарка будет посвящена инфраструктуре нового типа, цифровой экономике, а также научным и технологическим инновациям.

Выставочная площадь ярмарки составит около 110 тыс. кв. м. Статус страны – главного почетного гостя – получили Филиппины. В этом году CIFIT совместно с Alibaba Group создала онлайн-платформу для проведения видео-конференций с участием основных стран-участников.

CIFIT проводится в Сямэне ежегодно в сентябре с целью содействия двусторонним и многосторонним торгово-экономическим обменам и партнерству.

Фото: сайт CIFIT