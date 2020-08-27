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CIFIT-2020 пройдет в Китае в сентябре

Главная Китай
Новосибирск
12:35 27 Августа 2020
китай, выставка, ярмарка
Автор: Sibnovosti.ru
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В Китайской международной торгово-инвестиционной ярмарке - 2020 (CIFIT-2020) и Инвестиционном конгрессе в рамках инициативы «Пояс и путь» примут участие 42 страны и региона. Мероприятия пройдут в провинции Фуцзянь, сообщает «Синьхуа».

CIFIT-2020 пройдет с 8 по 11 сентября в городе Сямэнь. Ярмарка будет посвящена инфраструктуре нового типа, цифровой экономике, а также научным и технологическим инновациям.

Выставочная площадь ярмарки составит около 110 тыс. кв. м. Статус страны – главного почетного гостя – получили Филиппины. В этом году CIFIT совместно с Alibaba Group создала онлайн-платформу для проведения видео-конференций с участием основных стран-участников.

CIFIT проводится в Сямэне ежегодно в сентябре с целью содействия двусторонним и многосторонним торгово-экономическим обменам и партнерству.

Фото: сайт CIFIT

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