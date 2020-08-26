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В Китае провели испытания крупного дрона

Главная Китай
Новосибирск
14:57 26 Августа 2020
китай, беспилотник, логистика
Автор: Sibnovosti.ru
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Большой дрон вылетел из китайской провинции Нинся и почти через час приземлился в аэропорту на территории Внутренней Монголии. Таким образом, 22 августа крупногабаритный дрон был впервые использован в сфере логистики в Китае, сообщает «Жэньминь жибао».

БПЛА FH-98 разработан SF Express и Aerospace Times Electronics на основе Yn-5 (китайская версия Ан-2). Его максимальная взлетная масса составляет 5,25 т. В настоящее время это один из крупнейших БПЛА в Китае с большим грузовым отсеком, подходящим для перевозки грузов. FH-98 имеет преимущества короткой взлетно-посадочной дистанции и высокой крейсерской скорости. Он может легко распознавать региональные узлы и определять близлежащие города.

По сравнению с традиционными самолетами, большие БПЛА сохраняют преимущество в скорости, значительно сокращая эксплуатационные расходы.

«В будущем ожидается, что применение больших дронов в логистике откроет новые внутренние магистральные и отраслевые каналы авиационной логистики, эффективно решив проблемы неудобства и низкой эффективности в логистике и транспортировке в отдаленные районы», - отметил директор отдел по связям с общественностью SF Express в Нинся Лю Дун.

Фото: сайт «Жэньминь жибао»

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