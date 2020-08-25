Китайские чиновники получили антипремию за нерасторопность

В Китае раздали антипремии самым нерасторопным чиновникам. В нынешнем году лауреатами сомнительного приза стали функционеры, ответственные за проект переноса госпиталя в провинции Чжэцзян, сообщает «Международное радио Китая».

Особенно чувствительный в период эпидемии COVID-19 проект в сфере здравоохранения осуществлялся с недопустимыми проволочками.

Антипремия «Золотая улитка» выдается с 2018 года в крупных городах провинций Чжэцзян, Цзянсу и Гаундун. Лауреаты определяются на основе сбора жалоб от населения после проверок инспекционными органами. Один из вдохновителей антипремии – Ин Бибо – говорит, что проект доказал свою эффективность. В качестве примера он приводит прошлогоднего лауреата: подрядчика, который не мог проложить одну из сельских дорог более года, но после вручения «Золотой улитки» выполнил все работы менее чем за месяц.

«Конечная цель антипремии в том, чтобы в итоге ее никому не вручать. Но это еще в далеком будущем», - говорит Ин Бибо. Китайские блогеры активно поддерживают антипремию и призывают повысить ее статус с регионального до общенационального уровня.

Фото: сайт «Международного радио Китая»